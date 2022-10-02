Смартфон Redmi K50 подешевел до 320 долларов

Компания Xiaomi объявила о снижении цены на популярный смартфон Redmi K50, который изначально стоил в Китае 380 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Теперь эту версию продают за 320 долларов.

Redmi K50 не теряет своей актуальности, поскольку оснащается 6,67-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с разрешением 3200:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой с разрешением 20 Мп на основе сенсора Sony IMX596, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6, NFC 3.0 и Bluetooth 5.3.