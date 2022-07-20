Смартфон Redmi K50i оценен в 325 долларов

Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Redmi K50i, который оценен в 325 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также в 365 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Новинку оснастили 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100, тройной тыльной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, модулем Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.