Смартфон Redmi Note 12 дебютирует в октябре 2022 года

В октябре 2021 года компания Redmi представила смартфоны Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G и Redmi Note 11 5G в Китае, а анонс серии Redmi Note 12 ожидается в октябре 2022 года. В сети появились некоторые подробности о новой модели. Смартфон получит плоский экран, тройную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП. Модуль камеры будет оснащен светодиодной вспышкой. Предполагается, что устройство получит мобильную платформу от MediaTek.

Линейка Redmi Note 12 также будет включать модели Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+. Топовый вариант Pro+ будет оснащен быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и высококачественным модулем камеры.