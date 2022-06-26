Смартфон Redmi Note 12 получит плоский дисплей

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 12, официальный релиз которого ожидается во второй половине года. Сообщается, что аппарат получит плоский дисплей с вырезом для селфи-камеры в центральной верхней части экрана, улучшенную систему обработки изображений и увеличенный датчик изображения в главном модулем камеры (по сравнению со 108-Мп сенсором Samsung ISOCELL HM2 оптического формата 1/1,52 дюйма).

Ранее один из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что серия смартфонов Redmi Note будет обновляться каждые шесть месяцев. Только в одном обновлении будет улучшаться производительность. Как раз в первой половине года были выпущены модели Note 11T с акцентом на производительность. Серия Redmi Note 12, судя по всему, будет удивлять дизайном и фотовозможностями.