Смартфон Redmi Note 14S засветился в сети

В базе данных одного из международных регуляторов обнаружилось упоминание смартфона Redmi Note 14S, который еще не был представлен официально. Это может говорить о его скором релизе. Характеристики регулятор не приводит, но предполагается, что аппарат получит заметные улучшения в сравнении с обычным Redmi Note 14.

Напомним, что последний оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6,67-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек, яркостью до 2100 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумуляторной батареей на 5110 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64.