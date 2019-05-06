Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro обновили до Android 9 Pie

Компания Xiaomi начала распространять стабильное обновление оболочки MIUI 10 на основе операционной системы Android 9 Pie для бюджетного смартфона Redmi Note 6 Pro. Речь идет именно о глобальной версии устройства.

Напомним, что представленный прошлой осенью смартфон оснащается 6,26 дюймовым дисплеем с разрешение Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, который занимает 86% площади передней панели, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп с разблокировкой по лицу, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, а также 3,5 мм разъемом для наушников.