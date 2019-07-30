Смартфон Redmi Note 7 Pro подешевел на 30 долларов

Сегодня в продаже появился очень перспективный смартфон Honor 8X и, разумеется, конкуренты принадлежащего Huawei бренда не могли не отреагировать. Как сообщают сетевые источники, фирменный китайский магазин Xiaomi Mall снизил цену на смартфон Redmi Note 7 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Скидка составляет 30 долларов, и теперь аппарат доступен по цене в 205 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.