Смартфон Redmi Note 7 Pro получил поддержку Fortnite

Компания Xiaomi выпустила обновление глобальной стабильной прошивки MIUI, которое добавляет поддержку популярной игры Fortnite. Апдейт с номером 10.2.10.0 весит 285 МБ и распространяется «по воздуху». Напомним, что недавно один из боссов компании Realme заявил, что смартфон Realme 3 Pro поддерживает игру Fortnite, а Redmi Note 7 Pro – нет. На что его коллега из Xiaomi пообещал, что и на Redmi Note 7 Pro скоро тоже можно будет поиграть в Fortnite.

Redmi Note 7 Pro оснащается новеньким чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.