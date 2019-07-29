Смартфон Redmi Note 7 подешевел

Компания Xiaomi официально объявила о снижении цены на смартфон Redmi Note 7. Речь идет о версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, которая раньше стоила 203 доллара, а теперь обойдется в 174 доллара. При этом новые покупатели Redmi Note 7 получат в подарок адаптер питания мощностью 18 Вт по цене в 1 юань (15 центов). Сама по себе данная зарядка стоит 5 долларов.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.