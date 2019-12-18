Смартфон Redmi Note 7 получил Android 10 в рамках бета-теста

Мы уже писали о том, что смартфоны линейки Redmi Note 7 обновились до фирменной оболочки MIUI 11 на базе Android 9 Pie, а сегодня китайский производитель дал старт бета-тестированию оболочки на базе новой операционной системы Android 10. Это значит, что примерно через месяц может появиться стабильная версия. Правда, бета-тест проходит в Китае, а потому глобальная стабильная версия выйдет еще позже. Изначально сообщалось, что Xiaomi начнет работу над Android 10 для смартфонов Redmi Note 7 только в начале следующего года.