Смартфон Redmi Note 7 получит ОС Android 10

Сетевые источники поделились списком смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми будут обновлены до Android 10 (Android Q). В перечень вошло одиннадцать моделей. Это флагманские Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro, а также Redmi K20 и Xiaomi 9 SE. Из прошлогодних смартфонов упомянуты Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Также Android 10 получат Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, однако предполагается, что их очередь настанет лишь в первом квартале следующего года. Остальные девять моделей должны получить стабильную версию MIUI на базе Android 10 до конца года. Скорее всего, это случится в декабре.