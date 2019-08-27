Смартфон Redmi Note 8 Pro метнули на 70 метров

Компания Redmi опубликовала в Weibo очередной выпуск тестов на прочность, главным героем которого стал смартфон Redmi Note 8 Pro. На этот раз аппарат стал жертвой метательницы диска, которая швырнула его на 70 с лишним метров. Смартфон приземлился на газон, а потому на нем не было ни царапины. Ну или все дело в монтаже. Напомним, что Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры. Его цена составит всего 250 долларов. Официальный анонс Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro запланирован на 29 августа.