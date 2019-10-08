Смартфон Redmi Note 8 Pro оценен в 18 тысяч рублей

Потенциальный бестселлер Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Европе, наконец-то представили в России. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 17 990 рублей, а вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 19 990 рублей. Предзаказы начнут принимать 10 октября, а старт продаж намечен на 17 октября. Стоит отметить, что российские цены почти не отличаются от цен на глобальную версию на всей известной китайской торговой площадке.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, чипсетом MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.