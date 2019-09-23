Смартфон Redmi Note 8 Pro оценен в 250 евро

Компания Redmi представила в Испании потенциальный бестселлер Redmi Note 8 Pro, который был представлен чуть меньше месяца назад. Итак, аппарат оценен в 249 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, а также 269 евро за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 встроенной памяти. Это чуть меньше ожидаемого, но все равно гораздо дороже, чем в Китае – от 195 долларов. Новинка появится в продаже 26 сентября в официальных магазинах Mi.com и Mi Store, а также на всем известном AliExpress.

Напомним, что смартфон оснащается 6,53-дюймовый дисплеем с разрешением FullHD+, узкими боковыми и нижней рамками, загнутым со всех сторон корпуса 3D-стеклом, четверной основной камерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, чипсетом MediaTek Helio G90T с оптимизацией игр на аппаратном уровне, жидкостной системой охлаждения, ИК-портом, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.