Смартфон Redmi Note 8 Pro показали в новой расцветке

В прошлом месяце стало известно о том, что компания Xiaomi готовит новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro для европейского рынка. Сегодня авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился качественными рендерами грядущей новинки, которая получит название Midnight Blue. Утверждается, что новая версия популярного смартфона выйдет в Европе уже в текущем месяце. Что до характеристик Redmi Note 8 Pro, то напомним самые главные из них: 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, квадрокамера, мощный процессор MediaTek Helio G90T, ёмкая батарея на 4500 мАч и быстрая зарядка мощностью 18 Вт.