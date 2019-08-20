Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC

2019-08-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8 Pro; [51]
Разработчики смартфона Redmi Note 8 Pro выпустили видео, которое практически подтверждает наличие в нем модуля NFC. Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели. При этом камера Redmi Note 8 будет расположена в левом верхнем углу задней панели, а у Note 8 Pro – по центру. Что до бюджетного Redmi 8, то он довольствуется двойной камерой по центру. Официальный анонс смартфонов может состояться уже завтра.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro
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