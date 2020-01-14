Смартфон Redmi Note 8 Pro в красной расцветке на живых фото

Искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился живыми фотографиями смартфона Redmi Note 8 Pro в новой красно-оранжевой расцветке. Аппарат в цвете Orange Twilight продается в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по цене в $200 и $230. По фотографии можно сделать вывод, что это единственная вариация данного аппарата с матово-стеклянной крышкой.

Напомним, что аппарат оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.