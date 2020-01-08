Смартфон Redmi Note 8 Pro выходит в новом ярком цвете

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщил о том, что популярный смартфон Redmi Note 8 Pro уже завтра можно будет приобрести в обновленном ярком цвете Orange Twilight. В наличии будут доступны две конфигурации памяти: 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Напомним, что аппарат оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, квадрокамерой с главным 64 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, а также вспомогательными модулями на 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, производительным процессором MediaTek Helio G90T, модулем NFC, а также аккумулятором на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.