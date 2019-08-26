Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 140 долларов

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился очередной порцией подробностей о смартфоне Redmi Note 8, который еще не был представлен официально. По словам источника, цена на потенциальный бестселлер составит всего 140 долларов. За эту сумму пользователи получат аппарат с восьмиядерным процессором Qualcom Snapdragon 665 и четверной тыльной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп. Что до старшей модели Redmi Note 8 Pro, то она обойдется в 250 долларов. Официальный анонс грядущих новинок Xiaomi и Redmi состоится уже 29 августа.