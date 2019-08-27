Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов

Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов. Сегодня в сеть утекли документы, которые опровергают предыдущую утечку. Итак, Redmi Note 8 в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 165 долларов. Эта цена выглядит намного достовернее, чем 150 долларов. А вот старшая модель Redmi Note 8 Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 250 долларов, как и сообщалось ранее. Самым дорогим окажется вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти – 290 долларов. Официальный анонс смартфонов состоится уже 29 августа.