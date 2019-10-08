Смартфон Redmi Note 8 появился за пределами Китая

2019-10-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8; [74]
Потенциальный бестселлер Redmi Note 8 наконец-то вышел за пределы китайского рынка – сегодня аппарат представили в Малайзии. Как и ожидалось, цена народного смартфона оказалась выше, чем в Китае. Если в Поднебесной базовый вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 140 долларов, то в Малайзии за ту же цену предлагают купить вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Вариант с 4/64 ГБ будет стоить 190 долларов, а на 4/128 ГБ – 214 ГБ. Из доступных расцветок – черная, белая и синяя.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8
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