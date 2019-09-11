Смартфон Redmi Note 8 появится в продаже 17 сентября

2019-09-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8; [81]
Бренд Redmi объявил дату начала продаж потенциального бестселлера Redmi Note 8, который был представлен еще 29 августа, но, в отличие от старшей модели Redmi Note 8 Pro, еще не появился в продаже. Итак, китайские продажи стартуют 17 сентября, а международные должны начаться до конца текущего месяца.

Напомним, что Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить всего 140 долларов. Варианты на 6/64 ГБ и 6/128 ГБ оценены в 170 и 195 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Redmi Note 8
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