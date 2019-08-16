Смартфон Redmi Note 8 показали на первых живых фото

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне M1908C3IC, который должен появиться в продаже под названием Redmi Note 8. Судя по снимкам, аппарат получит двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Это значит, что нас ждет обычный IPS-дисплей, а не AMOLED-панель с подэкранным дактилоскопом. Что до фронтальной камеры, то она врезана в экран прямо по центру. В целом, дизайн задней панели напоминает недавние смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, а передней – предшественника Redmi Note 7. Судя по всему, вчерашние рендеры устройства с четверной основной камерой относились к Redmi Note 8 Pro.