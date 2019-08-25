Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе. По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп. Компанию ему составят модуль со сверхширокоугольной оптикой, датчик для замера глубины сцены и модуль для съемки макро. То есть, из четырех камер две будут практически бесполезными. Гораздо интереснее выглядит отсутствие сканера отпечатка на задней панели. Либо дактилоском поместят на боковой грани, либо нас ждет IPS-дисплей с подэкранным сканером. Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.