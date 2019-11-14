Смартфон Redmi Note 8 вышел в новой расцветке

2019-11-14, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi Note 8; [83]
Компания Xiaomi представила новую расцветку для смартфона Redmi Note 8, которая получила название Star Cloud Purple. Новинка станет доступна для покупки 18 ноября в версиях с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за 142 и 156 долларов соответственно.

Напомним, что Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп для замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.

Комментарии и отзывы Redmi Note 8
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