Смартфон Redmi Note 8 выйдет в фиолетовой расцветке

Бренд Redmi объявил о скором выходе смартфона Redmi Note 8 в новой расцветке Cosmic Purple. Аппарат в новом цвете станет доступен для покупки в Индии уже послезавтра, 28 ноября. Напомним, что недавно была анонсирована новая расцветка Midnight Blue для модели Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8 оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.