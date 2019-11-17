Смартфон Redmi Note 8T готовится к выходу в России

Компания Xiaomi готовится к запуску Redmi Note 8T в России. Европейский рынок пополнился данным смартфоном на прошлой неделе со стартовым ценником в 179 евро (памятью 3/32 ГБ). На данный момент Российское представительство Xiaomi проводит конкурс «Открывай Россию с Redmi Note 8T», где объявленный 22 ноября победитель получит новый смартфон Redmi Note 8T.

Предварительная цена смартфона в России с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной - 15 990 рублей, а с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной - 16 990 рублей. Redmi Note 8T является немного улучшенной версией Redmi Note 8. Ключевыми отличиями от старшей модели здесь являются: модуль NFC для бесконтактных платежей через Google Pay, быстрая зарядка в 18 Вт. Также, смартфон характеризуется 6,3-дюймовым Full HD+ экраном, основной 4- модульной камерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, процессором Snapdragon 665 и батарей на 4000 мАч