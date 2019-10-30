Смартфон Redmi Note 8T с NFC уже продается в Европе

Смартфон Redmi Note 8T еще не был представлен официально, но некоторые европейские магазины уже принимают на него заказы. Например, испанский powerplanetonline.com предлагается приобрести версию на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти за 200 евро. Причем доставка товара будет осуществлена в течение 24 часов. Судя по фотографиям распаковки, партия смартфонов уже находится на складе powerplanetonline.com. Напомним, что главным отличием Redmi Note 8T от обычного Redmi Note 8 станет наличие модуля NFC для бесконтактных платежей.