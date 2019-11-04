Смартфон Redmi Note 8T засветился в бенчмарке Geekbench

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился результатами тестирования ожидаемого смартфона Redmi Note 8T в бенчмарке Geekbench. Итак, аппарат, проходящий под кодовым названием Redmi Note 8T Willow набрал 314 баллов в однопоточном тестировании и 1377 баллов в многоядерном. Участвовавшая в тесте версия оснащалась 4 ГБ оперативной памяти. Напомним, что Redmi Note 8T будет отличаться от обычного Redmi Note 8 модулем NFC и адаптером питания мощностью 18 Вт. Некоторые европейские магазины уже принимают заказы на версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти по цене 200 евро.