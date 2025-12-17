Honor WIN получит аккумулятор ёмкостью 10000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, чем будут отличаться смартфоны Honor WIN и WIN RT. Итак, Honor WIN оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно. Модель Win RT будет отличаться отсутствием беспроводной зарядки и прошлогодним флагманским процессором Snapdragon 8 Elite. Ранее сообщалось о сдвоенной и тройной основной камерах, активной системе охлаждения, OLED-экране с разрешением 1,5K, металлическом корпусе и защите от воды и пыли.