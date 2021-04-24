Смартфон Samsung Galaxy A01 получил Android 11

Компания Samsung выпустила оболочку One UI 3.1 на базе Android 11 для смартфона Samsung Galaxy A01, который вышел еще в конце 2019 года с предустановленной One UI 2.0 на основе Android 10. Апдейт привносит обновленный интерфейс, улучшенные фирменные приложения, новые виджеты, а также прочие улучшения и исправления.

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем Infinity-V HD+, восьмиядерным чипсетом с частотой до 1,95 ГГц, очень странными для бюджетной модели 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, FM-тюнером, а также батареей ёмкостью 3000 мАч.