Смартфон Samsung Galaxy A02S оценен в 150 евро

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A02S, который оценен в 150 евро. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ Infinity-V, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 1,8 ГГц, фронтальной камерой разрешением 5-Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон появится в продаже в феврале следующего года в белой, черной, красной и синей расцветках.