Смартфон Samsung Galaxy A10 показали на качественных рендерах

Один из производителей чехлов стал источником утечки качественных изображений смартфона Samsung Galaxy A10, который еще не был представлен официально. Судя по всему, нас ждет дисплей Samsung Infininy-V с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и очень узкими рамками со всех сторон. Также отметим одинарную основную камеру со светодиодной вспышкой, вырезы для разъема USB-C, 3,5 мм разъема для наушников и для динамика. Напомним, что Galaxy A10 станет младшей моделью линейки Samsung Galaxy A, а потому стоит надеяться на привлекательную цену.