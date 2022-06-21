Смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho получил обновление программного обеспечения

Samsung начала выпуск нового обновления программного обеспечения для версии смартфона Galaxy A12 Nacho, которое повышает уровень исправления безопасности Android на смартфоне до июня 2022 года. Обновление поставляет с версией прошивки A127FXXU5BVF2 и в настоящее время развертывается в Индии для ограниченного числа пользователей. Напомним, что Galaxy A12 Nacho был выпущен еще в 2021 году с One UI 3.1 на базе Android 11, а затем был обновлен до Android 12.
Новая прошивка устраняет более 66 уязвимостей конфиденциальности и безопасности, исправляет ошибки и улучшает стабильность устройства.