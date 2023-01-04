Смартфон Samsung Galaxy A14 5G оценен в 200 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов очередной бюджетной моделью – Galaxy A14 5G. Новинку оснастили 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 1330, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, селфи-камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой One UI 5.0. В США смартфон оценен в 200 долларов, а в Европе – в 230 евро. Старт продаж намечен на апрель.