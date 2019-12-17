Смартфон Samsung Galaxy A21 показали на рендерах

2019-12-17, Автор - Владимир Байзаров; [90]
В сети появились качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy A21, заключенного в защитный чехол. Отметим наличие вертикально ориентированной тройной тыльной камеры в левом верхнем углу, сканер отпечатков пальцев посередине задней панели, фронтальной камеры в небольшом каплевидном вырезе, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB-C снизу, а также кнопку включения и клавиши регулировки громкости на боковой грани. Остальные технические характеристики, как и сведения о цене смартфона пока держатся в секрете.


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