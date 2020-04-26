Смартфон Samsung Galaxy A21s должен получить батарею на 5000 мАч

Сегодня в сети были обнаружены сведения о смартфоне Samsung Galaxy A21s, который должен стать улучшенной версией модели Galaxy A21. Новинка должна получить аккумулятор на 5000 мАч (а не на 4000 мАч), основную камеру с главным модулем на 48 Мп, 6,55-дюймовый IPS экран разрешением HD+, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, модуль бесконтактных платежей NFC, а также порт Micro-USB. На счёт однокристальной системы, то по прошлым слухам, аппарат оснастят Exynos 850. Анонсировать Samsung Galaxy A21s должны во второй половине этого года.