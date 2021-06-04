Смартфон Samsung Galaxy A22 получил 90-Гц дисплей

Помимо модели Galaxy A22 5G сегодня компания Samsung представила модель Galaxy A22, которая в некоторых моментах даже превосходит 5G-версию. Новинка характеризуется операционной системой Android 11, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и модулем NFC.

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