Смартфон Samsung Galaxy А22 вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy А22, рекомендованная цена которого составляет 18 тысяч рублей за вариант с 64 ГБ встроенной памяти и 20 тысяч рублей за 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка характеризуется предустановленной ОС Android 11 с фирменной One UI 3.1, дактилоскопом на боковой грани, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ ОЗУ, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп (есть редкая в этом классе оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников и модулем NFC.