Смартфон Samsung Galaxy A23 5G замечен на Geekbench

Компания Samsung намерена представить новый смартфон Galaxy A23 5G. Он был замечен на Geekbench. Согласно базе данных, смартфон имеет номер модели «SM-A236U». Он оснащен восьмиъядерным чипсетом с шестью ядрами с тактовой частотой 1,8 ГГц и двумя ядрами с тактовой частотой 2,21 ГГц. В смартфоне используется графический процессор Adreno 619, по всей видимости это Snapdragon 695 SoC. Мобильное устройство с 4 ГБ оперативной памяти работает под управлением One UI 4.1 на базе Android 12. Проведенные тесты следующие: смартфон набрал 674 балла в одноядерном тесте и 2019 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5.

Что касается дизайна, Samsung Galaxy A23 5G будет иметь каплевидный вырез для фронтальной камеры и толстые рамки вокруг экрана. Дизайн задней панели идентичен моделям Galaxy A32, A52 и A72. Информация про основную камеру отсутствует. Дата анонса новинки также не раскрыта.
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