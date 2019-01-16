Смартфон Samsung Galaxy A40 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A40, который еще не был представлен официально. Аппарат оснащается фирменным чипсетом Samsung Exynos 7885, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. В однопоточном режиме смартфон набрал 1319 баллов, а при задействовании всех ядер – 3976 баллов. Напомним, что смартфону прочат AMOLED-дисплей, а, например, более продвинутому Samsung Galaxy A50 – ЖК-дисплей. Ранее Samsung Galaxy A50 с 6 ГБ оперативной памяти также засветился в Geekbench.