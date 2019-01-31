Смартфон Samsung Galaxy A50 засветился на живых фото

В сети появились живые фотографии смартфона Samsung Galaxy A50, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают использование каплевидного выреза в экране под фронтальную камеру (дисплей Samsung Infinity-V или Infinity-U), а также тройной основной камеры на задней панели. Согласно предыдущим данным, аппарат получит фирменную платформу Exynos 9610, 4 ГБ оперативной памяти, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также 24 Мп главный датчик в тройной камере. Смартфон уже был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench под модельным номером Samsung SM-A505FN.