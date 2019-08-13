Смартфон Samsung Galaxy A50s засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy A50s, который еще не был представлен официально. Аппарат проходит под кодовым названием SM-A507FN/DS. Смартфон должен получить 6,4 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру на 25 Мп, операционную систему Android 9.0 Pie и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Напомним, что вышедший в феврале этого года Galaxy A50 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев.