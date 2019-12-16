Смартфон Samsung Galaxy A51 окажется довольно дорогим

На прошлой неделе компания Samsung представила смартфон Galaxy A51, который пришел на смену суперпопулярному Galaxy A50. Изначально сообщалось, что, например, во Вьетнаме аппарат будет стоить 345 долларов за базовую версию. Согласно свежим данным от инсайдера Судханшу Амбхоре, в Европе смартфон будет стоить от 385 до 400 евро.

Напомним, что новинку оснастили процессором Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и подэкранным дактилоскопом, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, 5 Мп датчиком глубины сцены и 5 Мп макрокамерой, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.