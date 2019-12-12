Смартфон Samsung Galaxy A51 получил квадрокамеру

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A51, которая приходит на смену суперпопулярному Galaxy A50. Новинку оснастили более новым процессором Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и подэкранным дактилоскопом, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, 5 Мп датчиком глубины сцены и 5 Мп макрокамерой, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2. Аппарат появится в продаже 27 декабря по цене в 345 долларов за базовую версию на 6/64 ГБ.