Смартфон Samsung Galaxy A51 получил версию на 8 ГБ ОЗУ

Компания Samsung выпустила в Индии новую версию популярного смартфона Galaxy A51, которая оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Её цена составляет 370 долларов. На российском рынке Samsung Galaxy A51 доступен в вариантах с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что Samsung Galaxy A51 оснащается фирменным процессором Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и подэкранным дактилоскопом, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, 5 Мп датчиком глубины сцены и 5 Мп макрокамерой, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A51
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