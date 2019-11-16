Смартфон Samsung Galaxy A51 получит батарею на 4000 мАч

Сегодня смартфон Galaxy A51 прошёл сертификацию в Корее благодаря этомк подтвердилась одна важная характеристика о смартфон. Новинка получит батарею на 4000 мАч.

По другим слухам аппарат получит необычную квадрокамеру с модулями на 32, 12, 12 и 5 Мп, традиционный для Samsung AMOLED-экран, фирменный чипсет Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Когда выйдет смартфон, пока точно не разглашается. Также аппарат был недавно замечен на российском сайте Samsung. Исходя из этого, можно предположить, что первые продажи начнутся именно в России.