Смартфон Samsung Galaxy A51 получит батарею на 4000 мАч

2019-11-16, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Galaxy A51; [40]
Сегодня смартфон Galaxy A51 прошёл сертификацию в Корее благодаря этомк подтвердилась одна важная характеристика о смартфон. Новинка получит батарею на 4000 мАч.

По другим слухам аппарат получит необычную квадрокамеру с модулями на 32, 12, 12 и 5 Мп, традиционный для Samsung AMOLED-экран, фирменный чипсет Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Когда выйдет смартфон, пока точно не разглашается. Также аппарат был недавно замечен на российском сайте Samsung. Исходя из этого, можно предположить, что первые продажи начнутся именно в России.

Комментарии и отзывы Galaxy A51
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