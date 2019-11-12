Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Стив Макфлай поделился фотографиями и видеороликом смартфона Samsung Galaxy A51.

Новинка получила плоский 6,5- дюймовый дисплей со встроенной селфи-камерой, на том же месте, что и у Galaxy Note10, чуть выше камеры вырез разговорного динамика.

Основная камера находится в прямоугольном блоке в верхней левой части задней крышки, также рядом расположена вспышка. Камера состоит из четырех модулей.

В правой части телефона находятся кнопки регулировки громкости и включения, внизу 3,5 мм разъем для наушников и кабеля USB-C.Дата выхода смартфона пока не сообщается.