Смартфон Samsung Galaxy A53 5G готов к выходу

Китайское сертификационное ведомство 3C раскрыло некоторые подробности о смартфоне Galaxy A53 5G, который еще не был представлен официально. По данным регулятора, аппарат получит комплектную зарядку мощностью лишь 15 Вт. Также появление в базе данных 3C означает скорый релиз устройства.

По предварительным данным, Galaxy A53 5G также получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, фирменную платформу Exynos 1200, 6 ГБ ОЗУ, предустановленную ОС Android 12 и основную камеру с четырьмя модулями.