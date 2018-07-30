Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Samsung SM-A750FN, которым, скорее всего, является Galaxy A7 (2018). Важно заметить, что в этом году модели Galaxy A5 и A7 были заменены на Galaxy A8 и A8+, однако слухи о Galaxy A7 (2018) появляются регулярно. Если верить данным бенчмарка, аппарат получит мощный фирменный чипсет Exynos 7885, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 8.0. Скорее всего, смартфон также оснастят дисплеем с меньшей диагональю, чем у Galaxy A8 и стеклянным корпусом.